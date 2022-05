Autostrade, riprendono i cantieri in Liguria dal 9 al 27 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’assessore regionale Giampedrone: “Per il ponte del 2 giugno, poi, abbiamo ottenuto un nuova finestra di stop dei lavori molto significativa, dal 27 maggio a lunedì 6 giugno” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’assessore regionale Giampedrone: “Per il ponte del 2 giugno, poi, abbiamo ottenuto un nuova finestra di stop dei lavori molto significativa, dal 27a lunedì 6 giugno”

DaniMoni72 : RT @LiguriaOggi: Caos Autostrade, riprendono i cantieri in Liguria dal 9 maggio, ma non nei week end - FabrizioL5 : RT @LiguriaOggi: Caos Autostrade, riprendono i cantieri in Liguria dal 9 maggio, ma non nei week end - LiguriaOggi : Caos Autostrade, riprendono i cantieri in Liguria dal 9 maggio, ma non nei week end - ParliamoDiNews : Autostrade, dal 9 maggio riprendono i cantieri: fino all`estate lavori fermi nel weekend - -