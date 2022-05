A Paul Schrader il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia 2022

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Cda della Biennale di, su proposta del Direttore Alberto Barbera ha deciso di assegnare a, regista e sceneggiatore, ildella 79. edizione delladel. È una scelta cinefila che premia una delle figure fondamentali della New Hollywood e delamericano a partire dagli anni Sessanta e Settanta. E subito è giunta la reazione del premiato, che ha dichiarato di “essere profondamente onorato,è il miodel cuore”. Come ha sottolineato puntualmente Alberto Barbera,“ha rivoluzionato l’immaginario, l’estetica e il linguaggio delamericano. Non è ...