Verso Torino-Napoli, la notizia su Rrahmani: il report (Di martedì 3 maggio 2022) Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. FOTO: Imago – Ultime notizie Napoli Rrahmani SSC Napoli, la notizia su Rrahmani La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per effettuare lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a tema. Ghoulam e Rrahmani hanno svolto lavoro di prevenzione in campo. FONTE: SSC Napoli

