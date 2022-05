Ventola | 'A Udine ho rivisto l'Inter di Conte e se guardi Barella e Perisic ti accorgi che'

Advertising

InterJZ4Lamezia : Ventola: 'A Udine ho rivisto l'Inter di Conte, 2-1 positivo per un motivo' - FcInterNewsit : Ventola: 'A Udine ho rivisto l'Inter di Conte, 2-1 positivo per un motivo' -

Fcinternews.it

... ha ricoperto incarichi di comando presso il Battaglione Logistico "Julia" nella sede di, l'8°... il sindaco di Canosa Roberto Morra, il consigliere regionale e comunale Francescoe da ...... ha ricoperto incarichi di comando presso il Battaglione Logistico "Julia" nella sede di, l'8°... Il consigliere regionale e comunale Francescoha scritto: " Auguroni al mio concittadino, ... Ventola: "A Udine ho rivisto l'Inter di Conte, 2-1 positivo per un motivo" "L'Inter a Udine è stata più bassa, quasi come fosse l'Inter di Conte. Ha difeso più bassa del solito, la sconfitta col Bologna ha inciso. Perisic imbarazzante, pazzesco. Barella sta bene, si vede che ...Nicolò Barella è di nuovo in condizione, Lautaro Martinez ha fatto una bella partita, anche Edin Dzeko: di base tutti sopra la sufficienza, però una squadra diversa dal solito Per Ventola la vittoria ...