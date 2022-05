Usa, la Corte Suprema voterà per revocare il diritto all’aborto (Di martedì 3 maggio 2022) Lo rende noto il quotidiano statunitense Politico. Il diritto all’aborto è stato sancito dalla sentenza Roe vs Wade del 1973 Leggi su lastampa (Di martedì 3 maggio 2022) Lo rende noto il quotidiano statunitense Politico. Ilè stato sancito dalla sentenza Roe vs Wade del 1973

Agenzia_Ansa : La Corte suprema americana intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto negl… - 539th : Potrebbe essere presto competenza dei singoli stati negli USA la legislazione in tema di interruzione di gravidanza. - rgrendene : RT @RaffaeleCarcano: La Corte suprema #Usa, a maggioranza cattolico-trumpiana, sta per abolire il diritto all’#aborto. Una dichiarazione di… - RaiNews : Non c'era stata un'anticipazione di documenti su questi temi Quel che è certo è che la rivelazione di Politico mol… - MichelaCalculli : RT @nyxfield: la notizia che (probabilmente) la Corte Suprema degli USA ha votato per annullare la #RoeVsWade è terrorizzante, hanno troppa… -