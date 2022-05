Ucraina: membri Pd commissione Esteri Senato si dimettono/Rpt (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende, i componenti Pd della commissione Esteri del Senato hanno rimesso il proprio mandato nelle mani della presidente del **gruppo dem, Simona Malpezzi**. Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - A quanto si apprende, i componenti Pd delladelhanno rimesso il proprio mandato nelle mani della presidente del **gruppo dem, Simona Malpezzi**.

diStasioStefano : Il 26 aprile 2022, un disegno di legge, registrato nel Consiglio Supremo dell’Ucraina, proibisce a tutti i membri d… - 100000_anni : RT @sergio_scorza: Il 26 aprile, un disegno di legge in #Ucraina proibisce a tutti i membri della sinistra ed a alcuni partiti di opposizio… - diStasioStefano : RT @sergio_scorza: Il 26 aprile, un disegno di legge in #Ucraina proibisce a tutti i membri della sinistra ed a alcuni partiti di opposizio… - Sakurauchi_Hime : RT @sergio_scorza: Il 26 aprile, un disegno di legge in #Ucraina proibisce a tutti i membri della sinistra ed a alcuni partiti di opposizio… - Mariva2000 : @Lukyluke311 La mia paura è che finiscano nelle mani di terroristi. Ho sentito che ci sono membri di Al Qaeda e altre sigle in Ucraina. -