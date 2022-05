Ucraina, l'attacco aereo russo alle aree fortificate dell'esercito di Kiev (Di martedì 3 maggio 2022) Le riprese dell'attacco aereo russo a bordo del velivolo militare Su - 24m sulle aree fortificate e mimetizzate delle Forze armate ucraine. Il bombardamento delle strutture è stato effettuato con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Le ripresea bordo del velivolo militare Su - 24m sullee mimetizzatee Forze armate ucraine. Il bombardamentoe strutture è stato effettuato con una ...

