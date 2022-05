Scossa terremoto di 3.7 nel Fiorentino, epicentro a Impruneta (Di martedì 3 maggio 2022) Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 vicino Firenze, alle 17:50 con epicentro nel territorio di Impruneta (Firenze), a una profondità di 10 km. La Scossa è stata avvertita distintamente a Firenze e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022)didi magnitudo 3.7 vicino Firenze, alle 17:50 connel territorio di(Firenze), a una profondità di 10 km. Laè stata avvertita distintamente a Firenze e ...

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - FirenzePost : Terremoto Firenze: Ingv, scossa amplificata su area vasta dalla natura del terreno, sentita maggiormente dalla popo… - claudy_ciccone : RT @Agenzia_Ansa: Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze. Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargell… -