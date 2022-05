L’ex allenatore difende Spalletti: “Le critiche sono ingiuste!” (Di martedì 3 maggio 2022) Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un’intervista alL’ex allenatore Marcello Lippi, che ha commentato la corsa scudetto in Serie A e ha parlato anche del Napoli di Spalletti. “È un campionato avvincente come non succedeva da anni e non è ancora finito. In tutta l’Europa che conta hanno già i campioni, mentre in Italia e in Inghilterra no. Ho visto squadre di metà classifica giocare un buon calcio, allenatori coraggiosi, novità tattiche“. FOTO: Getty Images, Lippi “Negli ultimi due mesi ero sicuro vincesse l’Inter: mi sembrava la favorita, la più determinata, cattiva, organizzata, con quattro attaccanti che non ha nessuno. Bologna ha cambiato tutto. Il vantaggio ora è del Milan“. Sul Napoli ha poi aggiunto: “Come si fa non essere d’accordo con Spalletti quando dice che le ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 maggio 2022) Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un’intervista alMarcello Lippi, che ha commentato la corsa scudetto in Serie A e ha parlato anche del Napoli di. “È un campionato avvincente come non succedeva da anni e non è ancora finito. In tutta l’Europa che conta hanno già i campioni, mentre in Italia e in Inghilterra no. Ho visto squadre di metà classifica giocare un buon calcio, allenatori coraggiosi, novità tattiche“. FOTO: Getty Images, Lippi “Negli ultimi due mesi ero sicuro vincesse l’Inter: mi sembrava la favorita, la più determinata, cattiva, organizzata, con quattro attaccanti che non ha nessuno. Bologna ha cambiato tutto. Il vantaggio ora è del Milan“. Sul Napoli ha poi aggiunto: “Come si fa non essere d’accordo conquando dice che le ...

