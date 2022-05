Draghi: “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea il prima possibile. A Bucha e Mariupol oltraggiati i diritti umani” (Di martedì 3 maggio 2022) “L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell’Unione europea: la pace nel nostro continente. Una pace basata sul rispetto dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica, sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati, sul rispetto dei diritti umani, oltraggiati a Mariupol, a Bucha, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell’esercito russo nei confronti di civili inermi”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che è intervenuto alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo. “L’Italia sostiene l’apertura immediata dei negoziati di adesione con l’Albania e con la Macedonia del Nord – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “L’aggressione delda parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell’Unione: la pace nel nostro continente. Una pace basata sul rispetto dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica, sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati, sul rispetto dei, a, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell’esercito russo nei confronti di civili inermi”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Mario, che è intervenuto alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo. “L’Italia sostiene l’apertura immediata dei negoziati di adesione con l’Albania e con la Macedonia del Nord – ha ...

