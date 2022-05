Cucci: “Ho visto Sivori e Maradona, consiglio Dybala…” (Di martedì 3 maggio 2022) Italo Cucci torna su un sogno di mercato dei tifosi del Napoli ovvero Paulo Dybala giocatore in scadenza di contratto con la Juve. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Goal ed ha analizzato la stagione del Napoli che va in Champions League, ma ancora una volta perde lo scudetto. Un rammarico grosso, che ha fatto andare in scena anche una divergenza di opinioni tra Mertens e Spalletti in diretta tv, con il belga che ha mostrato tutta la delusione per il sogno sfumato. “Io sto con Mertens, il più napoletano di tutti in squadra. Quest’anno il Napoli poteva vincere. Per l’ennesima volta è mancato pochissimo, ma non è arrivato lo scudetto” ha detto Cucci. Cucci in chiusura ha detto: “Ho visto Sivori e Maradona ed ora consiglio Dybala al Napoli“. Sicuramente ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022) Italotorna su un sogno di mercato dei tifosi del Napoli ovvero Paulo Dybala giocatore in scadenza di contratto con la Juve. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Goal ed ha analizzato la stagione del Napoli che va in Champions League, ma ancora una volta perde lo scudetto. Un rammarico grosso, che ha fatto andare in scena anche una divergenza di opinioni tra Mertens e Spalletti in diretta tv, con il belga che ha mostrato tutta la delusione per il sogno sfumato. “Io sto con Mertens, il più napoletano di tutti in squadra. Quest’anno il Napoli poteva vincere. Per l’ennesima volta è mancato pochissimo, ma non è arrivato lo scudetto” ha dettoin chiusura ha detto: “Hoed oraDybala al Napoli“. Sicuramente ...

