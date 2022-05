Ceccarini: “Hickey e Traoré, il Napoli è attivissimo. Attenti a De Zerbi” (Di martedì 3 maggio 2022) Nicolò Ceccarini svela le strategie di calciomercato del Napoli, il club azzurro interessato anche a Hickey e Traoré. Le ultime novità di mercato del Napoli vengono date dal giornalista che a Radio Gol dice: “Al momento il giocatore più fattibile per il Napoli è sicuramente l’esterno del Bologna, anche perché a livello di prezzo è quello che costa meno“. Per Traoré il Napoli ha fatto un’offerta, ma la strada è in salita perché “il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro ed a quelle cifre non credo che la società di De Laurentiis voglia andare avanti. Ma il club è molto attivo in fase di calciomercato e farà molti movimenti in estate“. Ceccarini parla anche di Osimhen: “Le sirene inglesi per il giocatore sono molto forti. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 3 maggio 2022) Nicolòsvela le strategie di calciomercato del, il club azzurro interessato anche a. Le ultime novità di mercato delvengono date dal giornalista che a Radio Gol dice: “Al momento il giocatore più fattibile per ilè sicuramente l’esterno del Bologna, anche perché a livello di prezzo è quello che costa meno“. Perilha fatto un’offerta, ma la strada è in salita perché “il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro ed a quelle cifre non credo che la società di De Laurentiis voglia andare avanti. Ma il club è molto attivo in fase di calciomercato e farà molti movimenti in estate“.parla anche di Osimhen: “Le sirene inglesi per il giocatore sono molto forti. Il ...

