Bimba ferita in un agguato di camorra, riqualificato il murale della piccola Noemi (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sorridente e con il pollice rivolto verso l’alto come per dire a tutti ‘ok, va tutto bene’, la piccola Noemi ha ‘firmato’ il murale in piazza Nazionale, quella piazza dove il 3 maggio 2019 fu colpita dai proiettili esplosi in una sparatoria di camorra. E oggi a distanza di tre anni, Napoli ha voluto festeggiare con lei e con la sua famiglia l’opera di riqualificazione del murale che era stato vandalizzato. ”Oggi è per noi un’emozione indescrivibile – ha detto Tania, la mamma della Bimba – il 3 maggio è una data che ha sconvolto la nostra vita, ma vedere oggi questa stessa piazza con tanti bambini significa che stiamo lasciando un segno e continueremo a farlo. La presenza di tutti questi bambini e questi ragazzi significa che sanno da che parte stare: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Sorridente e con il pollice rivolto verso l’alto come per dire a tutti ‘ok, va tutto bene’, laNoemi ha ‘firmato’ ilin piazza Nazionale, quella piazza dove il 3 maggio 2019 fu colpita dai proiettili esplosi in una sparatoria di. E oggi a distanza di tre anni, Napoli ha voluto festeggiare con lei e con la sua famiglia l’opera di riqualificazione delche era stato vandalizzato. ”Oggi è per noi un’emozione indescrivibile – ha detto Tania, la mamma– il 3 maggio è una data che ha sconvolto la nostra vita, ma vedere oggi questa stessa piazza con tanti bambini significa che stiamo lasciando un segno e continueremo a farlo. La presenza di tutti questi bambini e questi ragazzi significa che sanno da che parte stare: ...

