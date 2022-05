Al via il televoto di Amici: numeri e codici concorrenti, come funziona (Di martedì 3 maggio 2022) Il televoto di Amici 2021/2022? C’è! Anche quest’anno, si conferma l’appuntamento con il supporto del pubblico a casa che può televotare i propri concorrenti preferiti del talent show di Maria De Filippi attraverso l’invio di un sms al numero specifico, fornito dalla redazione. Parte il televoto di Amici ma non sarà utile, almeno per il momento, a decretare il vincitore finale dell’edizione attualmente in onda su Canale 5 e giunta alla fase del serale. Il pubblico da casa è stato invitato nelle scorse ore a supportare i propri cantanti e i propri ballerini preferiti inviando un sms con il codice del concorrente amato ma tutto questo non sarà utile ai fini della vittoria finale. Sì, ad Amici di Maria De Filippi torna in gioco il televoto ma in modo ben diverso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Ildi2021/2022? C’è! Anche quest’anno, si conferma l’appuntamento con il supporto del pubblico a casa che può televotare i propripreferiti del talent show di Maria De Filippi attraverso l’invio di un sms al numero specifico, fornito dalla redazione. Parte ildima non sarà utile, almeno per il momento, a decretare il vincitore finale dell’edizione attualmente in onda su Canale 5 e giunta alla fase del serale. Il pubblico da casa è stato invitato nelle scorse ore a supportare i propri cantanti e i propri ballerini preferiti inviando un sms con il codice del concorrente amato ma tutto questo non sarà utile ai fini della vittoria finale. Sì, addi Maria De Filippi torna in gioco ilma in modo ben diverso ...

