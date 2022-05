Al Barcellona è cambiato tutto: Dembélé può restare, Adama Traoré non verrà riscattato (Di martedì 3 maggio 2022) È il giornale Marca a riferire di una svolta totale rispetto alle situazioni di Adama Traoré e di Ousmane Dembélé a Barcellona. A febbraio, Xavi ha scommesso su Adama, ex canterano che giocava da anni in Inghilterra al Wolverhampton. È arrivato e ha giocato subito titolare. Il suo riscatto, fissato a trenta milioni, pareva sicuro. Poi però è successo che Dembélé, che era stato messo praticamente fuori rosa per il suo rifiuto di rinnovare, è diventato il titolare indiscusso. Ha giocato otto delle ultime undici partite, saltando sempre l’uomo, creando enormi pericoli, servendo ben 11 assist nella Liga. Ha messo Traoré in panchina. E ha costretto il club a riprendere una trattativa che sembrava impossibile. Traoré, a questo punto, non sarà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 maggio 2022) È il giornale Marca a riferire di una svolta totale rispetto alle situazioni die di Ousmane. A febbraio, Xavi ha scommesso su, ex canterano che giocava da anni in Inghilterra al Wolverhampton. È arrivato e ha giocato subito titolare. Il suo riscatto, fissato a trenta milioni, pareva sicuro. Poi però è successo che, che era stato messo praticamente fuori rosa per il suo rifiuto di rinnovare, è diventato il titolare indiscusso. Ha giocato otto delle ultime undici partite, saltando sempre l’uomo, creando enormi pericoli, servendo ben 11 assist nella Liga. Ha messoin panchina. E ha costretto il club a riprendere una trattativa che sembrava impossibile., a questo punto, non sarà ...

