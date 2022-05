Ucraina | Vavassori | “Non ho più la testa per andare avanti”

(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra, “sono stufo, per me è sufficiente così. E’ tempo di tornare a casa. Non ho più laper”. Lo ha scritto ieri in una storia pubblicata su Instagram Ivan Luca, l’ex calciatore di 29 anni andato a combattere ina fianco dell’esercito di Kiev. “Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma è ora di riprendermi la mia vita”, spiega in spagnolo, che ha postato anche una fotografia scattata su un aereo. “Torno dove sono felice e mi riprendo tutto ciò che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l’aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto tra questi”, conclude ...

