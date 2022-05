Stadio Roma, Gualtieri: “In corso un confronto con la società” (Di lunedì 2 maggio 2022) “E’ in corso un’interlocuzione con la Roma e li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo confronto, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per la Roma e anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto“. Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è tornato a parlare dei contatti con la Roma per un futuro Stadio di proprietà. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) “E’ inun’interlocuzione con lae li ringrazio per la professionalità e la riservatezza. Per ragioni di serietà ne parleremo più nel dettaglio quando avremo terminato questo, partendo dal fatto che occorre valutare i progetti quando vengono presentati. Questo vale per lae anche per la Lazio, qualora presentasse un progetto“. Lo ha detto il Sindaco diRobertoche è tornato a parlare dei contatti con laper un futurodi proprietà. SportFace.

ASRomaFemminile : ?????? Il 22 maggio allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, nella Finale di Coppa Italia @SociosItalia, affronteremo la… - GoalItalia : La città più suggestiva e ricca di storia del mondo, vista dall’alto ???? In volo sopra lo Stadio Olimpico e tutte l… - mondocatena : @SirPhi @ItaFootPod @tackleduro A bernardo san siro ha capienza superiore all'olimpico. Grazie al cazzo che l'inter… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: Le polemiche per la bandiera che inneggia alla “Marcia su #Roma” comparsa all’Olimpico - neXtquotidiano : Le polemiche per la bandiera che inneggia alla “Marcia su #Roma” comparsa all’Olimpico -