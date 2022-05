(Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Le sottovarianti del Covid4 e 5 si confermerebbero‘cattive’variante originaria1, secondoni che confrontano la severità delle forme riportate nei ricoverati per Covid-19 dal 5 marzo 2020 al 23 aprile 2022. “Increscono le sottovarianti diBA.4 e BA.5. Ma il dato delle forme gravi conferma il trend di minor aggressività delle sottovarianti”, scrive su Facebook Matteo, direttoreClinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, postando i risultatirilevazione. “La media dei ricoveri con BA.4 e 5 è di 2 giorni vs 4 per BA.1. Forme gravi 23,4% vs 33,8%. Evoluzione più benigna del virus”. ...

csItalia_org : #News del #2Maggio - Omicron 4 e 5, Bassetti: 'Da dati Sudafrica meno aggressive della 1' - lifestyleblogit : Omicron 4 e 5, Bassetti: 'Da dati Sudafrica meno aggressive della 1' - - fisco24_info : Omicron 4 e 5, Bassetti: 'Da dati Sudafrica meno aggressive della 1': (Adnkronos) - L'infettivologo posta i risulta… - italiaserait : Omicron 4 e 5, Bassetti: “Da dati Sudafrica meno aggressive della 1” - StraNotizie : Omicron 4 e 5, Bassetti: 'Da dati Sudafrica meno aggressive della 1' -

"Covid in autunno rialzerà la testa"/, Pregliasco, Galli: "Nuove varianti" A vederlo, da ...4, sottovariante Covid isolata a Monza/ Mai sequenziata finora in Italia...che l'industria farmaceutica metta a disposizione un vaccino che copra meglio la variante, ... Mascherine e Green Pass in autunno non torneranno nella forma di obblighi vari, secondo. '...Se ci si sente più protetti o si percepisce un ambiente come a rischio sarà bene continuare a indossarla. Per il prossimo autunno credo ci sia tempo per lavorare molto sulla consapevolezza della gente ...Bassetti "In autunno Sars-Cov-2 tornerà a rialzare la testa ... che l’industria farmaceutica metta a disposizione un vaccino che copra meglio la variante Omicron, e con la dose di richiamo saremo ...