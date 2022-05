NERO A METÀ 3: LA VERITÀ SULLA MORTE DI CLARA SI AVVICINA. COSA NASCONDE FEDERICO? (Di lunedì 2 maggio 2022) Quinto e penultimo appuntamento con la terza stagione di “NERO a METÀ”, lunedì 2 maggio alle 21.25 su Rai1. L’ispettore Carlo Guerrieri ha il volto di Claudio Amendola nel doppio ruolo di protagonista e regista della serie poliziesca. Al suo fianco Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e tante new entry (qui i nuovi personaggi). NERO A METÀ 3 – Episodio 9 “Colpevoli omissioni” Un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Faceva il rider per un’agenzia di delivery e le indagini si concentrano SULLA rete dei suoi colleghi e amici. Alice, Alba e FEDERICO arrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di CLARA. Malik, osservando il volontario di Rebibbia sempre più ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 2 maggio 2022) Quinto e penultimo appuntamento con la terza stagione di “”, lunedì 2 maggio alle 21.25 su Rai1. L’ispettore Carlo Guerrieri ha il volto di Claudio Amendola nel doppio ruolo di protagonista e regista della serie poliziesca. Al suo fianco Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e tante new entry (qui i nuovi personaggi).3 – Episodio 9 “Colpevoli omissioni” Un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Faceva il rider per un’agenzia di delivery e le indagini si concentranorete dei suoi colleghi e amici. Alice, Alba earrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di. Malik, osservando il volontario di Rebibbia sempre più ...

DiDifrancesco : @ClaudioAmendol2 BRAVO , BRAVISSIMO , SUBLIME LA TUA INTERPRETAZIONE ne L' ISPETTORE CARLO GUERRIERI in NERO A META'. ?????????? - crazy4whatilike : @poohglee_girl74 No purtroppo no, dovresti provare a cercare sul sito di nero a metà di Wikipedia - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 2 maggio 2022, Nero a metà 23.4%, L’Isola dei Famosi 19% - zazoomblog : Nero a Metà 3 Ultima Puntata: La Squadra Arresta Pugliani! - #Ultima #Puntata: #Squadra #Arresta… - lostthemoth : A quanto pare la quarta stagione di Nero a metà ci sarà, sperando che sia bella come le altre -