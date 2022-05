Macerata, bimba di 4 anni precipita dal balcone: sospetti sulla mamma (Di lunedì 2 maggio 2022) Potrebbe aver lanciato la figlioletta di 4 anni dal terzo piano della sua abitazione e poi avrebbe tentato il sucidio. E’ l’ipotesi choc degli investigatori per inquadrare quanto accaduto in un condominio di Macerata. La piccola, al momento, versa in gravi condizioni in ospedale. Macerata, bimba di 4 anni precipita dal balcone: sospetti sulla madre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Potrebbe aver lanciato la figlioletta di 4dal terzo piano della sua abitazione e poi avrebbe tentato il sucidio. E’ l’ipotesi choc degli investigatori per inquadrare quanto accaduto in un condominio di. La piccola, al momento, versa in gravi condizioni in ospedale.di 4dalmadre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

