Amici, Maria De Filippi rivoluziona tutto: in semifinale... scelte radicali (Di lunedì 2 maggio 2022) Rivoluzione al Serale di Amici di Maria De Filippi. La semifinale del programma di Canale 5, in onda sabato 7 maggio, sarà all'insegna delle novità. "La semifinale è tutta al positivo", ha detto la conduttrice collegandosi agli allievi nella casetta. Nessuna delle tre manche infatti avrà un eliminato, così come accaduto fino a ora, bensì solo un finalista. Insomma, i primi tre finalisti rimarranno quattro allievi in gara che si sfideranno per poi arrivare agli ultimi due. La Finale sarà così a cinque. Al momento, in lizza per la finalissima, ci sono quattro cantanti e tre ballerini. E questo anche se le manche della semifinale non saranno miste, come accaduto fino alla scorsa puntata, bensì per categoria. In sostanza la prima sfida sarà tutta di canto, la seconda di ballo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Rivoluzione al Serale didiDe. Ladel programma di Canale 5, in onda sabato 7 maggio, sarà all'insegna delle novità. "Laè tutta al positivo", ha detto la conduttrice collegandosi agli allievi nella casetta. Nessuna delle tre manche infatti avrà un eliminato, così come accaduto fino a ora, bensì solo un finalista. Insomma, i primi tre finalisti rimarranno quattro allievi in gara che si sfideranno per poi arrivare agli ultimi due. La Finale sarà così a cinque. Al momento, in lizza per la finalissima, ci sono quattro cantanti e tre ballerini. E questo anche se le manche dellanon saranno miste, come accaduto fino alla scorsa puntata, bensì per categoria. In sostanza la prima sfida sarà tutta di canto, la seconda di ballo e ...

_Sempre_Amici : RT @mao59: 2 maggio buon compleanno alla regista e sceneggiatrice Maria Sole Tognazzi ????????? #MariaSoleTognazzi - zazoomblog : Amici 21 l’annuncio di Maria De Filippi ai ragazzi: “Non ci sarà più…” - #Amici #l’annuncio #Maria #Filippi - AlteaFerrari : RT @GimZ14: @MariaFiBorrini @AnnaMar90949897 @PasqualeTotaro @laetirature @berenicegalatea @emma_gattoni @Sensibilia8 @Lia68981795 @Federic… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Nunzio saluta i compagni in casetta, Maria spiega come sarà la semifinale del Serale di #Amici21, il guanto di sfida de… - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Nunzio saluta i compagni in casetta, Maria spiega come sarà la semifinale del Serale di #Amici21, il guanto di sfida de… -