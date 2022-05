Milan - Fiorentina 1 - 0: decide Leao all'82', l'Inter resta dietro (Di domenica 1 maggio 2022) Sarà un campionato, probabilmente, ricordato per gli errori dei portieri. Dopo quello di Meret in Empoli - Napoli (24 aprile) e di Radu in Bologna - Inter (27 aprile), adesso è il turno di Terracciano,... Leggi su leggo (Di domenica 1 maggio 2022) Sarà un campionato, probabilmente, ricordato per gli errori dei portieri. Dopo quello di Meret in Empoli - Napoli (24 aprile) e di Radu in Bologna -(27 aprile), adesso è il turno di Terracciano,...

AntoVitiello : ??? Delirio a #SanSiro. Il #Milan batte meritatamente la #Fiorentina e vola a 77 punti, a tre giornate dalla fine de… - acmilan : Hey you! Have you checked out today's stats? ?? ?? - acmilan : Official Statement: AC Milan v Fiorentina, tickets for Terzo Anello Verde ?? - Brihan_Ale : RT @jasintimee: 01/05/2022 Milan 1 - 0 Fiorentina L'arbitro Paolo Valeri non punisce il già ammonito Maleh col secondo giallo per questo i… - paoloangeloRF : Milan-Fiorentina, le pagelle -