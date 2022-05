F1 | Berger | “Se la Mercedes continuasse a non funzionare | Hamilton potrebbe chiudere la sua carriera”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 maggio 2022) L’ex pilota Gerhard, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata tedesca ‘Speedweek’, ha espresso il suo chiaro ed eloquente pensiero in merito allae al sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis: “Il titolo che gli è sfuggito dalle mani contro Max Verstappen l’anno scorso era forse la sua ultima possibilità di diventare un otto volte campione del mondo. Se la macchina non funzionasse quest’anno e nel 2023, la suafinire. Dopo tante gare in cui è stato così dominante, posso immaginare che in una situazione come questa perda la voglia. Infine, il fatto che George Russell sia stato più veloce di lui in questo inizio di stagione lo renderà presto nervoso“. SportFace.