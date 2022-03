Usa, Mosca sta usando bombe a grappolo e termobariche (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia sta muovendo "armamenti eccezionalmente letali" in Ucraina, comprese bombe a grappolo e termobariche: lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas - Greenfield intervenendo al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia sta muovendo "armamenti eccezionalmente letali" in Ucraina, comprese: lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas - Greenfield intervenendo al ...

