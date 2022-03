Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale è un’alba Cupa quella che apre il settimo giorno di offensiva russa in Ucraina anche questa mattina le sirene d’allarme per gli attacchi aereo sono suonate in tutta la regione di chi è ma anche zitomir aprilo Plus di cernia e nitro e oggi 2 marzo mercoledì delle ceneri avvio di cresime la giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina in diretta dal Papa ricorda lo stesso Francesco su Twitter con hashtag preghiamo insieme Signore Dio di pace Ascolta la nostra supplica il messaggio è legato tratto dal invocazione per la faccenda di Oriente del 8 giugno 2014 Apri i nostri occhi i nostri cuori e Donaci il coraggio di dire mai più la guerra con la guerra tutto è distrutto infondi in noi il coraggio di costruire la pace Tieni acceso in noi la fiammasperanza per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale è un’alba Cupa quella che apre il settimo giorno di offensiva russa in Ucraina anche questa mattina le sirene d’allarme per gli attacchi aereo sono suonate in tutta la regione di chi è ma anche zitomir aprilo Plus di cernia e nitro e oggi 2 marzo mercoledì delle ceneri avvio di cresime la giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina in diretta dal Papa ricorda lo stesso Francesco su Twitter con hashtag preghiamo insieme Signore Dio di pace Ascolta la nostra supplica il messaggio è legato tratto dal invocazione per la faccenda di Oriente del 8 giugno 2014 Apri i nostri occhi i nostri cuori e Donaci il coraggio di dire mai più la guerra con la guerra tutto è distrutto infondi in noi il coraggio di costruire la pace Tieni acceso in noi la fiammasperanza per ...

