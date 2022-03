Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.312 contagi: a Roma 1.047 casi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 2.312 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 19 morti. I casi a Roma città sono 10.47. “oggi nel Lazio su 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovi casi positivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.047”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 2.312 i nuovida coronavirus2 marzo nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 19 morti. Icittà sono 10.47. “nelsu 12.357 tamponi molecolari e 29.315 tamponi antigenici per un totale di 41.672 tamponi, si registrano 2.312 nuovipositivi (-2.231), sono 19 i decessi (+7), 1.287 i ricoverati (-57), 108 le terapie intensive (-8) e +6.690 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,5%. Icittà sono a quota 1.047”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il ...

