Ucraina, Mosca bombarda Kiev e altre città. Paracadutisti a Kharkiv, attaccato ospedale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda giornata di colloqui, non si fermano gli attacchi russi. Onu: almeno 136 civili morti. Dopo le sanzioni Sberbank lascia l’Europa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda giornata di colloqui, non si fermano gli attacchi russi. Onu: almeno 136 civili morti. Dopo le sanzioni Sberbank lascia l’Europa

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - ferrazza : Anonymous ha hackerato Google Maps come segno di protesta contro la guerra in Ucraina. Se si cerca un albergo a Mos… - cicciagatta : RT @fratotolo2: Pure #Fuoridalcoro cade nella trappola dei video fake: le immagini non riguardano la metropolitana di #Kiev, ma un frame de… - EffimeraAlkimia : RT @ultimenotizie: La Borsa di Mosca rimarrà chiusa anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, mentre la #Russia è colpita dalle sanzioni… -