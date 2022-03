Tommaso Paradiso in 'Space Cowboy': 'Faccio l'americano ma con Vasco sempre nel cuore' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vola leggero sopra e dentro le sue canzoni, Tommaso Paradiso . E lo dice chiaro e tondo sin dall'inizio: ' Con questo disco volevo far sentire le mie canzoni nella loro pura essenza: arrangiamenti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vola leggero sopra e dentro le sue canzoni,. E lo dice chiaro e tondo sin dall'inizio: ' Con questo disco volevo far sentire le mie canzoni nella loro pura essenza: arrangiamenti ...

