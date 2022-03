Shevchenko: «In Ucraina hanno tutti paura. Vogliamo la pace» (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole dell’ex attaccante del Milan Andrij Schevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato al TG1 della situazione in Ucraina. Ma mamma e mia sorella sono in Ucraina. tutti hanno paura ma la gente si sta organizzando e si sta aiutando tantissimo, e sa che stiamo facendo la cosa giusta per difendere i nostri diritti. Mi auguro che questa guerra finisca al più presto, e che il mondo sia unito. Noi ucraini Vogliamo la pace». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole dell’ex attaccante del Milan Andrij Schevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato al TG1 della situazione in. Ma mamma e mia sorella sono inma la gente si sta organizzando e si sta aiutando tantissimo, e sa che stiamo facendo la cosa giusta per difendere i nostri diritti. Mi auguro che questa guerra finisca al più presto, e che il mondo sia unito. Noi ucrainila». L'articolo proviene da Calcio News 24.

