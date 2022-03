Sam Esmail | il creatore di Mr Robot torna con Metropolis | serie prodotta per Apple TV+

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è il titolo della nuovatv creata da Sam, autore di Mr, per conto diTV+. Samdi Mr., tornerà a lavorare per il piccolo schermo con laperTV+. Il progetto si ispira al capolavoro del cinema sci-fi di Fritz Lang e il filmmaker ne sarà sceneggiatore, regista e showrunner. Il filmè stato distribuito nelle sale nel 1927 e raccontava la storia di una città che nel futuro è divisa tra industriali benestanti che governano da torri imponenti e la classe operaia che sopravvive nelle parti basse della comunità. Una storia d'amore tra appartenenti a classi sociali diverse ...

