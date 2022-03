Salvini pronto a partire per l’Ucraina: «A Leopoli con Orban in missione di pace» – Il video (Di mercoledì 2 marzo 2022) Potrebbe partire per l’Ucraina nelle prossime ore Matteo Salvini, che oggi 2 marzo ha annunciato l’intenzione di organizzare un: «grande movimento per la pace che si frapponga alla guerra» provando a coinvolgere anche i premier polacco, Mateusz Morawiecki, e l’ungherese Viktor Orban . Il leader della Lega ha detto di valutare: «la possibilità tecnico-logistica di essere in presenza», perché al di là delle manifestazioni: un conto è invocare la pace, un conto è esserci in presenza», probabilmente a Leopoli dove si è trasferita l’ambasciata italiana e sono operative alcune organizzazioni umanitarie come Sant’Egidio e Caritas: «Prima però sentirò l’ambasciata», ha chiarito più tardi Salvini. «Se ci fosse un’invasione pacifica in senso contrario e cioè ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Potrebbepernelle prossime ore Matteo, che oggi 2 marzo ha annunciato l’intenzione di organizzare un: «grande movimento per lache si frapponga alla guerra» provando a coinvolgere anche i premier polacco, Mateusz Morawiecki, e l’ungherese Viktor. Il leader della Lega ha detto di valutare: «la possibilità tecnico-logistica di essere in presenza», perché al di là delle manifestazioni: un conto è invocare la, un conto è esserci in presenza», probabilmente adove si è trasferita l’ambasciata italiana e sono operative alcune organizzazioni umanitarie come Sant’Egidio e Caritas: «Prima però sentirò l’ambasciata», ha chiarito più tardi. «Se ci fosse un’invasione pacifica in senso contrario e cioè ...

