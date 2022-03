Nettuno, agguato in casa: padre e figlio feriti a colpi di pistola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nettuno – Un uomo di 44 anni e il figlio di 15 sono stati feriti a colpi di arma da fuoco nella loro casa, in via Greccio, a Nettuno, sul litorale romano. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Bambino Gesù mentre il padre è stato soccorso e portato all’ospedale di Anzio. Indagano i pm della Dda di Roma. Nel fascicolo aperto si indaga per duplice tentato omicidio. L’uomo di 44 anni era sottoposto agli arresti domiciliari. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettunoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Un uomo di 44 anni e ildi 15 sono statidi arma da fuoco nella loro, in via Greccio, a, sul litorale romano. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso al Bambino Gesù mentre ilè stato soccorso e portato all’ospedale di Anzio. Indagano i pm della Dda di Roma. Nel fascicolo aperto si indaga per duplice tentato omicidio. L’uomo di 44 anni era sottoposto agli arresti domiciliari. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

Advertising

ilfaroonline : Nettuno, agguato in casa: padre e figlio feriti a colpi di pistola - ClementeUol : Agguato Nettuno, chi è il boss Francavilla al centro della faida tra clan del foggiano - ClementeUol : Agguato di mafia a Nettuno, si fingono agenti e feriscono padre e figlio. Gravissimo il 16enne - FrancescoBlotto : #Nettuno, #agguato a colpi di arma da fuoco in casa di un boss della #mafia foggiana: ferito pure il figlio di 15 a… - infoitinterno : Nettuno, agguato in un villino di via Greccio. Feriti il boss Antonello Francavilla (ai domiciliari) e il figl -