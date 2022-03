Mercoledì delle Ceneri, significato e tradizione di un rito secolare (Di mercoledì 2 marzo 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi andremo alla scoperta di un importante rito cattolico. Oggi si celebra in tutte le chiese del mondo il Mercoledì delle Ceneri. A questo importante evento che segna l’inizio della Quaresima è dedicata la puntata di oggi. “Convertitevi e credete al Vangelo” Queste è la formula d’ammonimento introdotta dal Concilio Vaticano II che il sacerdote pronuncia al momento dell’imposizione delle Ceneri sul fedele. Questo rito segna nelle chiese cattoliche l’inizio della Quaresima, un periodo di liturgico di penitenza e preghiera in attesa della Pasqua cristiana. Il giorno del Mercoledì delle Ceneri i fedeli osservano il digiuno e l’astinenza dalle carni. Da questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi andremo alla scoperta di un importantecattolico. Oggi si celebra in tutte le chiese del mondo il. A questo importante evento che segna l’inizio della Quaresima è dedicata la puntata di oggi. “Convertitevi e credete al Vangelo” Queste è la formula d’ammonimento introdotta dal Concilio Vaticano II che il sacerdote pronuncia al momento dell’imposizionesul fedele. Questosegna nelle chiese cattoliche l’inizio della Quaresima, un periodo di liturgico di penitenza e preghiera in attesa della Pasqua cristiana. Il giorno deli fedeli osservano il digiuno e l’astinenza dalle carni. Da questa ...

