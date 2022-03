Le streghe son tornate su Instagram per fare l’incantesimo a Putin

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Vi farà piacere sapere che le elezioni americane del 2020 sono state una formalità. Non perché qualcuno l’abbia sconfitta andando a votare, infatti, è finita la presidenza Trump, ma per stregoneria. Non nel senso lato di «avvenimento inspiegabile», ma proprio in quello letterale: «centinaia di» (qualunque cosa esse siano: vale ancora la definizione di tizia che se la butti in acqua non affoga?) «in tutto il mondo hanno compiuto il rituale per fermare Trump dalla sua ascesa razzista, omofoba, sessista, abilista e misogina». Apprendo questo incontrovertibile dato di realtà dall’archivio dell’di Sofia Righetti, biondina trentaquattrenne con anello al naso (non nel senso lato di «intellettualmente inadeguata»: ha proprio un anello a una narice, lo so che a voi giovani pare normale ma io ho la mia età). La ragione per cui sono andata ...

Advertising

AlekCaruso : @Lara_L0lli Tremate! Tremate! Le streghe son tornate! ?????? - LucaGasperoni2 : @stanzaselvaggia Tremate tremate le streghe son tornate - ivancanuillus : @PremioStrega @olimpiazagnoli Votate, le Streghe son tornate - Michael38347852 : @stanzaselvaggia Russi tremate...le streghe son tornate - delogu_veronica : @trashastrale Secondo me non lo capiscono, son troppo ignoranti penseranno che son streghe cattive ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : streghe son

Linkiesta.it

"Cosa importante: non serve essere, per agire in questo momento, per canalizzare le energie, per proteggere la popolazione ucraina e per fare qualcosa per fermare quel " non so neanche come ...... mentre le artiste, come Leonora Carrington o Leonor Fini, si crearono l'alterego di, ... Herscovici, avecaimable autorisation c/o SABAM Belgium - Courtesy Musée Magritte, Royal Museums of ...Avventura e incanto in un mondo fantastico con lo spettacolo di burattini "Streghe, draghi e maghi" in Ca’ dei Bossi ... I bimbi potranno partecipare mascherati in costume e a fine rappresentazione ...Le Società Sportive Le Streghe Benevento 2014 RFC e Rugby Factory Benevento, in concomitanza con la nuova ripresa dell’attività di campo dei due club dopo l’ultima fase di recrudescenza della pandemia ...