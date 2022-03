Il Tottenham eliminato in coppa dal Boro, Shearer: «La squadra di Conte è flaccida» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Middlesbrough, va detto, aveva eliminato nel turno precedente il Manchester United ai calci di rigore. Però è pur sempre l’ottava in classifica della serie B inglese, e dopo uno sperpetuo di conferenze stampa infuocate Antonio Conte si ritrova il suo Tottenham eliminato negli ottavi di finale di coppa d’Inghilterra, 1-0 ai supplementari. Significa, per dirla alla Mourinho, quattordicesima stagione consecutiva a “zero tituli”. Il Tottenham in campionato rincorre ancora il quarto posto, ma ha perso quattro delle ultime sei partite. Conte era andato in conferenza stampa a spiegare – anche abbastanza scocciato – come funziona la sua strategia di comunicazione: “il pianto” tattico, l’instabilità per forzare la mano. “Davvero credete che quei miei sfoghi siano emozionali? ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Middlesbrough, va detto, avevanel turno precedente il Manchester United ai calci di rigore. Però è pur sempre l’ottava in classifica della serie B inglese, e dopo uno sperpetuo di conferenze stampa infuocate Antoniosi ritrova il suonegli ottavi di finale did’Inghilterra, 1-0 ai supplementari. Significa, per dirla alla Mourinho, quattordicesima stagione consecutiva a “zero tituli”. Ilin campionato rincorre ancora il quarto posto, ma ha perso quattro delle ultime sei partite.era andato in conferenza stampa a spiegare – anche abbastanza scocciato – come funziona la sua strategia di comunicazione: “il pianto” tattico, l’instabilità per forzare la mano. “Davvero credete che quei miei sfoghi siano emozionali? ...

