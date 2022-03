Gualtieri: Ucraina, venerdì Roma di nuovo in piazza per la pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Roma si mobilita per la pace, a sostegno del popolo ucraino. venerdì 4 marzo alle 19.30 il Comune di Roma organizza una fiaccolata contro la guerra e l’invasione russa dell’Ucraina”. Lo annuncia il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Sarà l’occasione- ha detto- per ribadire il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino in questo momento difficile. Sono certo che parteciperanno tanti Sindaci e amministratori da tutta Italia a testimoniare con forza l’unità del nostro paese per la pace e contro un’aggressione militare gravissima e inaccettabile”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)– “si mobilita per la, a sostegno del popolo ucraino.4 marzo alle 19.30 il Comune diorganizza una fiaccolata contro la guerra e l’invasione russa dell’”. Lo annuncia il Sindaco di, Roberto. “Sarà l’occasione- ha detto- per ribadire il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino in questo momento difficile. Sono certo che parteciperanno tanti Sindaci e amministratori da tutta Italia a testimoniare con forza l’unità del nostro paese per lae contro un’aggressione militare gravissima e inaccettabile”. (Agenzia Dire)

