Caressa: «Il caso Insigne apre una strada: affrontato in maniera matura dal ragazzo, da Spalletti e dal club» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sulla vicenda Insigne. Il capitano del Napoli com’è noto si trasferirà al Toronto in estate, ha già firmato il contratto. Ma con la Lazio, sabato, ha segnato un gol decisivo. Il primo su azione in campionato. Aveva segnato anche il rigore contro il Barça. Spalletti ha fatto crescere tutti i calciatori del Napoli e sta gestendo l’ambiente alla grande. Il capitano ha fatto il primo gol su azione in un momento importantissimo e ha dato l’assist a Fabian. Dopo che col Barça era uscito tra i fischi. Credo, conoscendo la sensibilità del ragazzo, che qualcosa dentro abbia da quando ha deciso di andare via dalla sua squadra e dalla sua storia. Però lo sta affrontando bene, con grande maturità: non solo lui, anche l’allenatore e la società. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Sport Fabioha detto la sua sulla vicenda. Il capitano del Napoli com’è noto si trasferirà al Toronto in estate, ha già firmato il contratto. Ma con la Lazio, sabato, ha segnato un gol decisivo. Il primo su azione in campionato. Aveva segnato anche il rigore contro il Barça.ha fatto crescere tutti i calciatori del Napoli e sta gestendo l’ambiente alla grande. Il capitano ha fatto il primo gol su azione in un momento importantissimo e ha dato l’assist a Fabian. Dopo che col Barça era uscito tra i fischi. Credo, conoscendo la sensibilità del, che qualcosa dentro abbia da quando ha deciso di andare via dalla sua squadra e dalla sua storia. Però lo sta affrontando bene, con grande maturità: non solo lui, anche l’allenatore e la società. Il ...

