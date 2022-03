Balotelli | “Ho la base tecnica di Messi e Cr7 Con un’altra testa avrei vinto il pallone d’oro”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariosi è raccontato a The Atletic, in una lunga intervista. “Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli di Cristiano Ronaldo e. Ma sono tuttora certo che lasia stata la stessa. La miami ha portato a fare tanti errori. Uno dei primi è stato quello di lasciare il Manchester City. Nell’anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa.dovuto fare come Aguero e restare lì a lungo. Sarei stato tra i protagonisti e, sono certo, sarei arrivato a vincere almeno un. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l’fatta”. Queste le parole dell’attaccante che ha ammesso in parte gli errori fatti durante la sua ...

Marioha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic" nel corso della quale dichiara di ... Ma sono tuttora certo che latecnica sia stata la stessa - ha detto Mario - . La mia testa ...Il grupposarà formato proprio da quello che ha alzato la coppa a Wembley. Non mancherà ... In ballo, nel ruolo, restano anche Joao Pedro, Belotti e - chissà - Mario, caro al Mancio che ...Mario Balotelli ha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic ... Ma sono tuttora certo che la base tecnica sia stata la stessa - ha detto Mario -. La mia testa mi ha portato a fare tanti errori.Manca un mese: il 24 marzo a Palermo si gioca Italia-Macedonia, primo step degli spareggi per Qatar 2022, primo appuntamento da non sbagliare per non rischiare di restare di nuovo fuori dal Mondiale.