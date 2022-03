Venditti e De Gregori: da oggi in radio il brano”Generale” (Di martedì 1 marzo 2022) Una storia comune e diversa, quella di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele ed estremamente correlate le une alle altre. Quest’estate ci sarà un tour che li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band. Il tour verrà anticipato dal concerto di sabato 18 GIUGNO allo STADIO OLIMPICO di Roma, nel cuore della loro città. Venditti e De Gregori: il tour Venditti & DE Gregori emozioneranno il pubblico con uno show unico in cui canteranno le loro più grandi canzoni che sono entrate nel cuore delle persone e nelle vite di intere generazioni. Ad affiancarli sul ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) Una storia comune e diversa, quella di Antonelloe Francesco De: due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele ed estremamente correlate le une alle altre. Quest’estate ci sarà un tour che li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band. Il tour verrà anticipato dal concerto di sabato 18 GIUGNO allo STADIO OLIMPICO di Roma, nel cuore della loro città.e De: il tour& DEemozioneranno il pubblico con uno show unico in cui canteranno le loro più grandi canzoni che sono entrate nel cuore delle persone e nelle vite di intere generazioni. Ad affiancarli sul ...

