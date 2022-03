Ucraina, tra le vittime della guerra anche un calciatore di 25 anni (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha fatto vittime anche nel mondo del calcio La tragedia della guerra che sta dilaniando l’Ucraina ha fatto una vittima anche nel mondo del calcio. Dmitry Martynenko, calciatore di 25 anni del Gostomel, squadra che milita nelle serie minori ucraine, è morto assieme a sua madre a seguito di una bomba che ha colpito l’edificio in cui vi era la sua abitazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Lainha fattonel mondo del calcio La tragediache sta dilaniando l’ha fatto una vittimanel mondo del calcio. Dmitry Martynenko,di 25del Gostomel, squadra che milita nelle serie minori ucraine, è morto assieme a sua madre a seguito di una bomba che ha colpito l’edificio in cui vi era la sua abitazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

