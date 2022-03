Uccisa mentre lavorava dal parrucchiere. Femminicidio nel salernitano, arrestato l’ex dopo una lunga caccia all’uomo (Di martedì 1 marzo 2022) Anna Borsa, è questo il nome della donna Uccisa oggi mentre si trovava a lavoro a Pontecagnano Faiano, provincia di Salerno. Ad essere sospettate del delitto è l’ex fidanzato della donna, Alfredo Erra, rintracciato nel pomeriggio dopo una lunga caccia all’uomo. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe raggiunto Anna Borsa per un chiarimento e successivamente avrebbe aperto il fuoco. Anna Borsa, Uccisa con un colpo di pistola alla testa Sono già 6 le donne uccise per mano di un partner o un ex partner dall’inizio dell’anno (il rapporto del Viminale datato al 28 febbraio, segna 42 vittime di omicidio, di cui 11 di sesso femminile), a queste si aggiunge Anna Borsa, Uccisa oggi, martedì 1 marzo presumibilmente per mano ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Anna Borsa, è questo il nome della donnaoggisi trovava a lavoro a Pontecagnano Faiano, provincia di Salerno. Ad essere sospettate del delitto èfidanzato della donna, Alfredo Erra, rintracciato nel pomeriggiouna. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe raggiunto Anna Borsa per un chiarimento e successivamente avrebbe aperto il fuoco. Anna Borsa,con un colpo di pistola alla testa Sono già 6 le donne uccise per mano di un partner o un ex partner dall’inizio dell’anno (il rapporto del Viminale datato al 28 febbraio, segna 42 vittime di omicidio, di cui 11 di sesso femminile), a queste si aggiunge Anna Borsa,oggi, martedì 1 marzo presumibilmente per mano ...

repubblica : Catturato l'ex compagno di Anna Borsa, la donna di 29 anni uccisa stamattina a Pontecagnano mentre era lavoro - telodogratis : Anna Borsa, uccisa dall’ex fidanzato mentre lavora dal parrucchiere - fabbri333 : RT @repubblica: Catturato l'ex compagno di Anna Borsa, la donna di 29 anni uccisa stamattina a Pontecagnano mentre era lavoro - direpuntoit : #Femminicidio in provincia di #Salerno: giovane 30enne uccisa con un colpo di pistola esploso dal suo ex fidanzato… - peppiniellopz : RT @lugian76: Per i coglioni che vanno a protestare in piazza...(qui gli assembramenti son consentiti ??) contro la 'guerra' in Ucraina,che… -