TikTok sfida YouTube con i video da 10 minuti e si prepara a crescere ancora

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) L’ultima mossa diè a dir poco bellicosa nei riguardi di. Giungono conferme sull’introduzione di una novità davvero interessante per il social cinese: la durata deicontenuti accettati in piattaforma sia più che triplicare, per la gioia di chi ha sempre qualcosa da dire o da mostrare. La nuova durata dei filmati Iattualmente non possono durare più di 3. Al lancio della piattaforma, addirittura, i contenuti potevano essere lunghi non più di 60 secondi e il primo passo in avanti verso i 180 secondi era stato compiuto nel mese di luglio scorso. In queste ore, invece, arrivano conferme da parte dei referenti del social che la durata delle clip si appresta ad arrivare addirittura a 10, dunque ...