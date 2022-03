“Ti ha ridotta così”. Federica Panicucci sotto choc per la violenza all’ospite: “Non ci posso credere” (Di martedì 1 marzo 2022) A Mattino 5 si parla di attualità. E in particolare durante lo spazio che solitamente cura Federica Panicucci viene approfondita la vicenda di Alessandra Novello, la giovane cuoca napoletana palpeggiata e poi aggredita da un cliente le ha dato una testata in pieno volto distruggendole il setto nasale. A salvare la ragazza l’intervento delle forze dell’ordine e dei militari di “strade sicure” che passavano proprio in quel momento all’esterno del ristorante nel centro storico di Napoli. L’uomo si stava dando alla fuga ed è stato fermato, poi è intervenuta la polizia che ha preso le generalità dell’uomo. Alessandra è ancora sotto choc e preoccupata per l’accaduto: è intervenuta perché l’uomo stava offendendo sua zia perché a suo avviso gli era stato portato un piatto che non aveva ordinato: “L’ho invitato ad uscire e a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) A Mattino 5 si parla di attualità. E in particolare durante lo spazio che solitamente curaviene approfondita la vicenda di Alessandra Novello, la giovane cuoca napoletana palpeggiata e poi aggredita da un cliente le ha dato una testata in pieno volto distruggendole il setto nasale. A salvare la ragazza l’intervento delle forze dell’ordine e dei militari di “strade sicure” che passavano proprio in quel momento all’esterno del ristorante nel centro storico di Napoli. L’uomo si stava dando alla fuga ed è stato fermato, poi è intervenuta la polizia che ha preso le generalità dell’uomo. Alessandra è ancorae preoccupata per l’accaduto: è intervenuta perché l’uomo stava offendendo sua zia perché a suo avviso gli era stato portato un piatto che non aveva ordinato: “L’ho invitato ad uscire e a ...

MikiMoore56 : @claudiajo8 Minchia era propio un pirla se ta ridotta cosi - Angelo10424676 : RT @GRAB_Roma: #VillaAda è ridotta così Però la prima delibera 2022 del II Municipio è contro interventi di manutenzione previsti dal #GRA… - starsaremagjc : - e iscrivermi più in là. invece no, ho dimostrato ancora una volta di essere più forte di quello che penso. alla f… - LucaOsserva : Probabilmente se lulù è ridotta così e anche per colpa della madre. #gfvip - gattondemoniat0 : #lariachetira l’Europa pensa di risolvere la propria crisi interna con una bella guerra nucleare . Applaudite,appla… -

Ultime Notizie dalla rete : ridotta così TikTok cambia faccia: arrivano i video lunghissimi L'ulteriore allungamento dei video dopo così poco tempo, quindi, apre ad una domanda: possiamo ...brevi ? L'evoluzione di TikTok TikTok nasce come piattaforma per condividere filmati di durata ridotta, ...

Sei Nazioni, Italia tra Irlanda e Scozia: tra polemiche e dubbi di formazione Quanto successo domenica a Dublino, con l'Italia ridotta in tredici uomini dopo l'espulsione di Hame Faiva e le contestuali e necessarie per ... si sarebbe potuto evitare un passivo così pesante con ...

Sconto da BRIVIDI sulla Logitech MX Master Keys Mini, non aspettare Punto Informatico L'ulteriore allungamento dei video dopopoco tempo, quindi, apre ad una domanda: possiamo ...brevi ? L'evoluzione di TikTok TikTok nasce come piattaforma per condividere filmati di durata, ...Quanto successo domenica a Dublino, con l'Italiain tredici uomini dopo l'espulsione di Hame Faiva e le contestuali e necessarie per ... si sarebbe potuto evitare un passivopesante con ...