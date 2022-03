MotoGP | Marquez | “Quest’anno non sarà solo podi o cadute”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) “Sto molto meglio di quando sono tornato l’anno scorso, quando sono tornato con un piano ‘vediamo cosa succede’. Sì, ora fisicamente mi sento meglio che nella mia ultima gara in. Mi sento più fresco e ho avuto di nuovo una stagione abbastanza normale, almeno sulla moto, facendo i test in Malesia e Indonesia. Ho potuto prepararmi per la prima gara e fisicamente ho notato molti cambiamenti. Penso di non essere pronto per vincere la prima gara, ma sono pronto a lottare per il Campionato del Mondo“. Queste le dichiarazioni di Marcin un’intervista rilasciata ad As. “Non aspiro a nulla in Qatar, ma non escludo nulla – ha detto il campione Honda – Ciò significa che vedrò cosa succede in allenamento e vedremo. È una stagione in cui, nello stato in cui mi trovo, devo arrivare anche quarto, quinto, sesto e settimo, perché non saranno tutti ...