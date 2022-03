LIVE Camila Giorgi-Garcia 4-1, Wta Lione 2022 in DIRETTA: l’azzurra piazza il break nel 1° set! (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Garcia vince senza problemi il proprio turno di servizio. 40-15 Diritto vincente di Garcia in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto a volo in rete di Garcia. 30-0 Risposta lunga di Giorgi. 15-0 ROVESCIO LUNGOLINEA LUNGO DI POCO DI Giorgi! 4-1 break confermato da Giorgi che sta giocando in maniera solida. 40-30 Doppio fallo della classe 1991. 40-15 Servizio e diritto dell’azzurra. 30-15 Risposta profonda di Garcia: lenta Giorgi in uscita dal servizio. 30-0 Ace per l’azzurra. 15-0 Servizio e rovescio diagonale di Giorgi. 3-1 ECCO IL break DI Camila! Che partenza della ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2vince senza problemi il proprio turno di servizio. 40-15 Diritto vincente diin uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto a volo in rete di. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 ROVESCIO LUNGOLINEA LUNGO DI POCO DI! 4-1confermato dache sta giocando in maniera solida. 40-30 Doppio fallo della classe 1991. 40-15 Servizio e diritto del. 30-15 Risposta profonda di: lentain uscita dal servizio. 30-0 Ace per. 15-0 Servizio e rovescio diagonale di. 3-1 ECCO ILDI! Che partenza della ...

