Gf Vip, tutte le nomination della puntata del 28 febbraio 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Mancano meno di due settimane per l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6, e gli animi si scaldano sempre di più. La quarantacinquesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha regalato moltissime sorprese (come la doppia eliminazione di Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano con votazione lampo), o le nomination che ci hanno portato a scoprire chi sono i vip che potrebbero dover lasciare la Casa di Cinecittà poco prima della finale. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: lasciano la Casa Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano Durante la puntata di lunedì 28 febbraio, tutti i ‘vipponi’ hanno votato in modo palese per decidere chi mandare in nomination. Tutti tranne – naturalmente – Delia Duran e Lulù ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Mancano meno di due settimane per l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6, e gli animi si scaldano sempre di più. La quarantacinquesimadel reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha regalato moltissime sorprese (come la doppia eliminazione di Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano con votazione lampo), o leche ci hanno portato a scoprire chi sono i vip che potrebbero dover lasciare la Casa di Cinecittà poco primafinale. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: lasciano la Casa Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano Durante ladi lunedì 28, tutti i ‘vipponi’ hanno votato in modo palese per decidere chi mandare in. Tutti tranne – naturalmente – Delia Duran e Lulù ...

Advertising

offertegdt : ?? Il nuovo NOME IN CODICE - DISNEY in superofferta riservata agli utenti VIP, con sconto del 30% per una decina di… - infoitcultura : GF Vip. Soleil Sorge icona di stile, il cerchietto della concorrente fa impazzire. Il prezzo è per tutte! - Starry_night008 : @SofiJ92355575 Ha sempre frequentato il jet set milanese e desiderato fare TV e anche dietro la partecipazione a uo… - infoitcultura : Gf Vip 6 LIVE: tutte contro tutte, le donne della Casa al vetriolo - Skq7qZ : -