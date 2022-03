Gf Vip 6 | Lulù Selassié delusa dalla ‘linea della vita’ di Jessica | “Dà sempre colpa alla gente | perché non dice che è colpa sua?”

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 marzo 2022) Durante la quarantacinquesima puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri,ha avuto modo di raccontarsi, attraverso la famosa “lineavita“. La ragazza si è aperta, ha parlatoinfanzia e del momento in cui sono nate le sue sorelle. Dapprima ha raccontatonascita di Lucrezia: Tutta la mia vita, anche l’infanzia l’ho vissuta in modo molto tranquillo. Poi quando è arrivata, visto con quel suo carattere, i suoi capricci. Attirava tanto l’attenzione. Tutte le mie cose me le tengo spesso per me. Quindi forse avrei dettoche era piccola: “parlane, dii a tua mamma che hai questo problema. Magari si può risolvere. Per poi parlare anchenascita...