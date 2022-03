Femminicidio Pontecagnano, fermato l’assassino di Anna (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – È stato bloccato dalla polizia stradale di Eboli, a San Mango Piemonte, A.E. il 40 enne che si era dato alla fuga dopo aver ucciso la sua ex, Anna Borsa, la giovane parrucchiera di 30 anni che a luglio aveva interrotto la loro relazione. Ma lui, con diversi precedenti alle spalle, non si era arreso ed anche attraverso Facebook inviava continui messaggi e minacce contro Anna e la sua nuova relazione. Poi stamattina si era presentato in via Tevere, nel Salone di acconciatura a Pontecagnano Faiano dove la ragazza lavorava e fingendo di dover partire per Milano con un trolley ha chiesto di parlare con la ex che, davanti a più testimoni, ha cercato di allontanarlo. Anna aveva raccontato di aver paura ma non lo aveva mai denunciato. Poi davanti all’inquietante presenza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – È stato bloccato dalla polizia stradale di Eboli, a San Mango Piemonte, A.E. il 40 enne che si era dato alla fuga dopo aver ucciso la sua ex,Borsa, la giovane parrucchiera di 30 anni che a luglio aveva interrotto la loro relazione. Ma lui, con diversi precedenti alle spalle, non si era arreso ed anche attraverso Facebook inviava continui messaggi e minacce controe la sua nuova relazione. Poi stamattina si era presentato in via Tevere, nel Salone di acconciatura aFaiano dove la ragazza lavorava e fingendo di dover partire per Milano con un trolley ha chiesto di parlare con la ex che, davanti a più testimoni, ha cercato di allontanarlo.aveva raccontato di aver paura ma non lo aveva mai denunciato. Poi davanti all’inquietante presenza ...

