Advertising

gippu1 : Le poche immagini disponibili, la riservatezza dell'uomo e la patina del tempo fanno sì che, di 22 anni di carriera… - BfcOfficialPage : Dieci anni senza Lucio #Dalla - Agenzia_Ansa : Dieci anni senza #LucioDalla, artista inimitabile. Un personaggio amico di senza tetto e grandi della terra, religi… - krudesky : RT @BolognaSpazio: Dieci anni fa ci lasciava una delle colonne della musica italiana e di Bologna: il grande Lucio Dalla. - Rosa48447446 : RT @morandi_g: Sono passati dieci anni da quando il mio amico più grande se n’è andato… #LucioDalla -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni

Ci sono legami storici tra questa eccellenza della sanità pediatrica e le sofferenze dei bimbi ucraini, un centinaio quelli curati a Roma per malattie oncologiche negli ultimi. Ma il ...... nella sede della Regione Campania, il progetto che collegherà Salerno e Reggio Calabria con un'opera finanziata con la somma di 36 miliardi per i prossimi. L'infrastruttura è prevista ...La Ue fornisce armi e caccia a Kiev. I russi assediano diverse città. Aumentano le sanzioni economiche e sportive. L'amico Lukashenko volta le spalle a Putin ...L'economia russa è sotto pressione. Msc, Maersk e altre grandi compagnie container hanno interrotto i loro traffici da e per i porti russi. La guerra rallenta la catena globale degli approvvigionament ...