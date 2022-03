Conflitto in Ucraina, ufficiale: Fifa e Uefa sospendono la Russia da tutte le competizioni (Di martedì 1 marzo 2022) In un primo momento la Federazione si era limitata a vietare i match su suolo russo e la riproduzione dell’inno nazionale, ora arriva la stangata Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere la Russia da tutte le competizioni internazionali fino a nuovo avviso. Niente Qatar per la nazionale di Karpin, niente competizioni europee per i club. La Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) In un primo momento la Federazione si era limitata a vietare i match su suolo russo e la riproduzione dell’inno nazionale, ora arriva la stangatahanno deciso di sospendere ladaleinternazionali fino a nuovo avviso. Niente Qatar per la nazionale di Karpin, nienteeuropee per i club. Laavrebbe dovuto affrontare la Polonia a… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

